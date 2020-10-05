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05.10.2020 - 14:25 | | Mustafa KÖRPÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altay'da Berkay tamam

İzmir ekibi gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'le el sıkıştı.

Altay'da Berkay tamam
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'le anlaştı. Siyah-beyazlılar transferin son gününde İzmir'e gelen İsviçre doğumlu savunmacıyla el sıkıştı.

İsviçre'de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak Vaduz takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. 1.88 boyundaki Berkay, İsviçre 2nci Ligi'nde 64 maçta 7 gol kaydetti. Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı. 

 

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