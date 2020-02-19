Altay'da favori YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak

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Haberler1.Lig Haberleri Altay'da favori YalçÄ±n KoÅŸukavak
19.02.2020 - 13:34 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altay'da favori YalçÄ±n KoÅŸukavak

TFF 1'inciÂ Lig'de deplasmanda aldÄ±ÄŸÄ± 2-0'lÄ±k KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÄŸlubiyeti sonrasÄ± teknik direktÃ¶r Ali TandoÄŸan'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Altay'da tekink adam arayÄ±ÅŸÄ±na geÃ§en yÃ¶netim YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak'la anlaÅŸma aÅŸamasÄ±na geldi.

Altay'da favori YalçÄ±n KoÅŸukavak

Altay BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r EkmekÃ§ioÄŸlu dÃ¼n Gaziemir Vali Kutlu AktaÅŸ Tesisleri'nde adaylar arasÄ±nda yer alan Ahmet TaÅŸyÃ¼rek ve YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak'la birer gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.

Ä°ki teknik adamla masaya oturan BaÅŸkan EkmekÃ§ioÄŸlu'nun, son olarak bu sezon Bursaspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran KoÅŸukavak'la imza aÅŸamasÄ±na geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

BugÃ¼n yeniden tesislere gelerek sahalarÄ± inceleyen YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak'Ä±n son dakika pÃ¼rÃ¼zÃ¼ yaÅŸanmamasÄ± halinde resmi sÃ¶zleÅŸme imzalamasÄ± bekleniyor. Kaleci olarak da forma giydiÄŸi Altay'da daha Ã¶nce 2014-15 sezonunun ikinci yarÄ±sÄ±nda teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini Ã¼stlenen YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak, o sezon 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig'e sÃ¼rÃ¼klenen siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ± kÃ¼mede tutamamÄ±ÅŸtÄ±. TecrÃ¼beli teknik adam Altay'Ä±n ardÄ±ndan 3 sezon Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbulspor'u 2016-17 sezonunda ÅŸampiyon yaparak 1'inciÂ Lig'e taÅŸÄ±dÄ±. KoÅŸukavak, daha sonra Gaziantep FK ve Bursaspor'da gÃ¶rev yaptÄ±.

Altayda favori YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak

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