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28.07.2020 - 12:50 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altay'da Gökhan listede

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekatına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de tekrar kanca attı.

Altay'da Gökhan listede
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Ümraniyespor'dan Burak Öğür'e talip olan siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisiyle yarın masaya oturacağı, anlaşma sağlayamama durumunda Gökhan'a yöneleceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A takımda 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. 

Yıllarca farklı kulüplerde Süper Lig ve 1. Lig'de kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisinin geçen sezon da yuvaya dönüşü gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Altay'a dönmeyince aynı ligdeki Akhisarspor'a 3 yıllığına imza atan Gökhan, bu sezon 1 Süper Kupa, 28 lig maçında kaleyi korudu. Akigo'da bu sezon Altay derbisine kadar birinci kaleci olarak ilk 11'de aralıksız forma giyen file bekçisi, derbinin ardından formasını son 5 maç ve Play-Off'ta Lukac'a kaptırdı.

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