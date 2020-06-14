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14.06.2020 - 12:09 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altay'da gözler Paixao'da

TFF 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Altay'da kalan haftalarda tüm gözler Portekizli yıldız Marco Paixao'nun üzerinde olacak.

Altay'da gözler Paixao'da
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Geçen sezon 29 gol atarak rekorlar kırdığı ligde bu sezon 17 golle yine krallık yarışında zirvede yer alan usta santrfor, siyah-beyazlı takımın Süper Lig yolundaki en önemli silahı olacak.

Paixao, 20 gole ulaşması durumanda 30 bin Euro ekstra bonus kazanacak. Kalan 6 haftada ilk olarak evinde zirve iddiası bulunan rakiplerinden Akhisarspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde teknik heyetin büyük güven duyduğu Paixao, kendisi için özel önlem alacak rakip savunmaların kilidini açmaya çalışacak.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada kulübüyle sözleşme yenileyen tecrübeli forvet atacağı gollerle takımını Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyor.

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