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Haberler1.Lig Haberleri Altay'da Paixao 5 kulübü reddetti
17.05.2020 - 13:24 | | İZMİR, (DHA)

Altay'da Paixao 5 kulübü reddetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin sezon bitmeden sözleşmesini 2 yıl uzattığı Marco Paixao'nun biri Süper Lig olmak üzere toplam 5 kulüpten kendisine gelen teklifleri kabul etmeyerek yuvada kaldığı öğrenildi.

Altay'da Paixao 5 kulübü reddetti
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Geçen sezon ve sezon attığı gollerle 1. Lig'in en skorer ismi olan Portekizli santrfora Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un talip olduğu belirtildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig'den Akhisarspor, Adana Demirspor ve Cesar Grup Ümraniyespor'un da temaslarda bulunduğu kaydedildi. 

İzmir ekibinde ilk yılında 29 gol atıp, bu sezon da 17 golle krallık yarışında yine zirvede yer alan Marco Paixao ile ayrıca 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük oranda garantileyen Yılport Samsunspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Kendisine sunulan cazip tekliflere rağmen siyah-beyazlı kulüpte kalmayı tercih eden usta golcü, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Kulübümü, taraftarımızı ve İzmir'i seviyorum. Hedefim Altay formasını Süper Lig'de giymek. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Altayda Paixao 5 kulübü reddetti

 

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