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08.09.2020 - 12:57 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altay'da Quaresma üzüntüsü

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay'da Ricardo Quaresma transferinin gerçekleşmemesi hayal kırıklığına neden oldu.

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Portekizli yıldız futbolcunun ülkesinin Vitoria Guimaraes kulübüyle el sıkışması siyah-beyazlı taraftarların hevesini kursağında bıraktı. Quaresma transferiyle ilgili Vitoria Guimaraes tarafından, "Çok yaşa Kral" başlığıyla yapılan paylaşımda yıldız futbolcu at üzerine binerken, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan Altaylı taraftarlar, "Atı alan Üsküdar'ı geçti" yorumları yaparak yönetime göndermede bulundu.

Altay'da ilk olarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Quaresma ile ilgilendiklerini doğrulaması heyecana neden olmuştu. Özgür Ekmekçioğlu yıldız oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz olur bilemiyoruz" diyerek temkinli konuşmuştu. Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un bir süre sonra, "Quaresma ile görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" açıklaması taraftarlar arasındaki heyecanı ikiye katlarken, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine yönetimin sürpriz bir isimle anlaşarak taraftarın gönlünü almayı planladığı öğrenildi.

Altayda Quaresma üzüntüsü

Altayda Quaresma üzüntüsü

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