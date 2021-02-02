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Haberler1.Lig Haberleri Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
02.02.2021 - 19:08 | | İZMİR (AA) -

Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
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Yücel İldiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla Altay Spor Kulübündeki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcu, personelimiz ve taraftarımıza destekleri için teşekkür eder, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 19. haftanın ardından lider Giresunspor'un 9 puan gerisinde 32 puanla 6. sırada yer alıyor.

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