29.10.2020 - 12:34 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â
Altay'da Yücel Ä°ldiz sahaya iniyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da koronavirÃ¼se yakalandÄ±ktan sonra son iki testi negatif Ã§Ä±kan teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz, izolasyon sÃ¼recinin sona ermesinin ardÄ±ndan yarÄ±n takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olacak.
Altay'da son iki testi negatif Ã§Ä±kan teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz, izolasyon sÃ¼recinin sona ermesinin ardÄ±ndan yarÄ±n takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olacak.
Siyah-beyazlÄ± ekipte toplam 24 futbolcuda koronavirÃ¼s tespit edilirken, deneyimli teknik adamÄ±n kadrosu eksik de olsa oyunculara antrenman yaptÄ±racaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°zmir temsilcisinde 8 futbolcunun takÄ±m antrenmanlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 4 oyuncunun da dÃ¼z koÅŸu yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Altayda teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldizle birlikte 2 futbolcu daha yarÄ±n takÄ±ma katÄ±lacak. Siyah-beyazlÄ±lar, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanacak. Ä°zmir ekibi, oyuncu esame listesinde 14 isim olmasÄ± halinde maÃ§a Ã§Ä±kabilecek.
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