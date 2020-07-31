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31.07.2020 - 12:59 | | İZMİR, (DHA)

Altay'da Yücel İldiz sesleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran yönetim teknik adam arayışında liste başına Yücez İldiz'i yazdı.

Altay'da Yücel İldiz sesleri
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Siyah-beyazlılar, 67 yaşındaki teknik adamla temasa geçerek görüşme için İzmir'e davet etti. Kurban Bayramı'ndan sonra yönetimle masaya oturacağını dile getiren teknik direktör Yücel İldiz, "Altay'a sözüm var. Daha önce anlaşma aşamasına gelmiştik ancak Denizlispor'la yaşadığım problem nedeniyle gelememiştim. Bayramdan sonra bir araya geleceğiz. Benim için önemli olan hedef. Altay'ın da hedefinde bir değişiklik yoktur diye düşünüyorum. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'de ilk 7 hafta Denizlispor'u çalıştıran Yücel İldiz, 2018-19'da yeşil-siyahlı kulübü 1. Lig'de şampiyon yapmıştı. İldiz, 2009-10 sezonunda Kardemir Karabükspor'un, 2000-01'de ise Malatyaspor'un başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam kariyerinde Hatayspor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Samsunspor, Giresunspor, Eskişehirspor kulüplerinde de görev aldı. Altay yönetimi Yücel İldiz'le anlaşamaması durumunda farklı isimlere yönelecek
Altayda Yücel İldiz sesleri

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