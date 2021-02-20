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20.02.2021 - 11:54 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Altay'dan tarihi galibiyet

SPOR Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'i hedefleyen Altay, tarihi maçı kazandı. Siyah-beyazlılar yarıştaki önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u ilk kez kapılarını açan Yeni Adana Stadı'nda 2-1 yenerek derin bir nefes aldı.

Altay'dan tarihi galibiyet
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UEFA standartlarında 33 bin kapasiteli yeni stadın açılış golünü ise Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao attı. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında perdeyi açan 37 yaşındaki futbolcu da tarihe geçti. Marco Paixao ilk golün 1 dakika sonrasında yine fileleri sarsarak resital yaptı. Toplam gol sayısını 16'ya çıkaran Paixao gol krallığında zirvede yalnız kaldı. Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle dönen Altay, umutlarını da artırdı. Siyah-beyazlıların başında ilk galibiyetini elde eden Teknik Direktör Osman Özköylü de büyük mutluluk yaşadı.

Adana Demirspor'a karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Özköylü, "Oyuncularımı kutluyorum, büyük Altay taraftarına yakışır bir mücadele ortaya koydular. Bu galibiyete taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Bu statta ilk golü atan ve 3 puanı kazanan takımın biz olacağımızı söyledim. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu galibiyeti, mutluluğu bize yaşattıkları için. Ayrıca bu stadı Türk futboluna kazandıran devlet büyüklerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü güzel bir stat olmuş. Adana şehrine böyle bir stat çok yakışacak. İki çok güzide takım burada güzel maçlar oynayacaktır" diye konuştu.

 

Altaydan tarihi galibiyet

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