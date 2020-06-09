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09.06.2020 - 14:59 |

Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da

TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay'ın 2000 doğumlu genç stoperi Cenk Özkaçar'ın, 3.5 milyon liraya Trabzonspor'a transfer olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da
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Oynadığı futbolla Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da peşine takan Altaylı Cenk Özkaçar, bordo-mavililerin teklifini kabul etti. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, "Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz" demişti.

Cenk Özkaçar kimdir?

Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.

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