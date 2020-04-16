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Haberler1.Lig Haberleri Altaylı Cenk'in hedefi A Milli Takım
16.04.2020 - 13:27 | | İZMİR, (DHA) -

Altaylı Cenk'in hedefi A Milli Takım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişen genç stoper Cenk Özkacar, hedefinin A Mili Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Altaylı Cenk'in hedefi A Milli Takım

Geçen sezon tecrübe kazanması için Karaca Belediyespor'a kiralandığında Altay'ın değerini daha iyi anladığını ifade eden 19 yaşındaki savunmacı, "Her geçen gün tecrübem artıyor. Altay'a faydalı olmak için çok çalışıyorum. Takımdaki büyüklerimden çok şey öğreniyorum. Onlarla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.

Bu sezon iki kez Ümit Milli Takımda görev alan Cenk, "En büyük hayalinin Altayla Süper Lige çıktıktan sonra A Milli Takımda ay-yıldızlı formayı terletmek" diye konuştu. Milli futbolcu, "Altyapıdan profesyonelliğe geçişte gayret gösterip sabırlı olmak gerekiyor. Çok çalışmak ve sabır burada anahtar kelime" sözleriyle altyapıdaki gençlere mesaj verdi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan Cenk, çalışmalarını evinden sürdürdüğünü dile getirdi.

 

 

 

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