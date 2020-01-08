Altın eldiven Uğurcan

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde devam ettirmek isteyen Trabzonspor’da, kaleci Uğurcan Çakır performansıyla en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Devre arası kampını Teknik Direktör Hüseyin Cimşir liderliğinde sürdüren bordo-mavililerde, genç kalecinin performansına çok güveniliyor.

23 yaşındaki eldivenin sezonun ilk yarısındaki istatistikleri de göz dolduruyor. OPTA’nın çıkardığı rakamlarda Uğurcan’ın sezonun ilk devresinde 17 lig maçının 16’sında yüzde 75.34’lük kurtarış yüzdesine imza attığı öne çıkarıldı. Uğurcan, Galatasaraylı Muslera ve Sivassporlu Samassa ile bu alanda ligin en iyisi oldu.

Yıldız file bekçisi ayrıca 16 haftada topu oyuna sokmada yüzde 74’lük isabet ve ceza sahası içinde yüzde 66’lık kurtarış yüzdesi yakaladı. Ceza sahası dışından şutlarda yüzde 92.3’lük kurtarış yüzdesi tutturarak bu alanda ligin en iyisi olan Uğurcan, toplam istatistiklerde ligin en iyi 4. kalecisi konumuna geldi. 16 maçta 18 gol yiyen bordo-mavili eldiven, ligde ilk 3’e giren takımının en önemli yapı taşlarından biri olmayı başardı.

Trabzonspor’un şu anda en istikrarlı ve değişilmez isimlerinin başında gelen milli kaleci, EURO 2020 yolunda da Teknik Direktör Şenol Güneş’in yakın takibi altında bulunuyor.