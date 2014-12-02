"Altın Top" adayı Neuer çok mutlu

FIFA Altın Top Ödülü'nün son 3 adayı arasına adını yazdıran Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in internet sitesine konuşan Neuer, Real Madridli Cristiano Ronaldo ve Barcelona'dan Lionel Messi ile Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, çok iyi bir haber ve benim için büyük bir onur çünkü bir kalecinin adaylar arasında yer almasının hiçbir zaman garantisi yok" dedi.

Başarısında takım arkadaşlarının büyük payı olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki file bekçisi, "Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı ile 2014'te birçok kupa kaldırarak harika bir yıl geçirdik. Buraya gelebilmem, büyük oranda takım arkadaşlarım sayesinde" değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de oyuncusundan övgüyle bahsederek, "Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde ve Bundesliga'da olağanüstü bir performans sergiledi ve başarılar kazandı" diye konuştu.

Rummenige, Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in, Altın Top'un final adayları arasında yer almamasına üzüldüğünü belirterek, "Adaylar arasında yer almaması utanç verici. Geçen bir buçuk sezonda kariyerinin en iyi performansını sergilemişti" ifadelerini kullandı.

Neuer'in Altın Top Ödülü'ndeki rakibi Arjantinli Lionel Messi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rummenige, "Messi, geçen sezon harika bir yıl geçirmedi. Takımına Dünya Kupası'nı kazandıramadı. Onun yerine Thomas Müller, Philipp Lahm veya Robben tercih edilmeliydi" dedi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise Neuer'in FIFA'nın en önemli organizasyonu Dünya Kupası'nı kaldırması sebebiyle ödülü hak ettiği öne sürüldü.