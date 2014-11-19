'Altın Top Ödülü Almanlara verilmeli'

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan van Gaal, FIFA Altın Top Ödülü'nü kazanacak futbolcuların büyük kupalarda şampiyonluğa ulaşması gerektiğini savunarak, Dünya Kupası'nı kazanan Alman futbolcuların bu ödülü hak ettiğini belirtti.



Farklı pozisyonlarda görev yapan futbolcuları bu ödül için değerlendirmenin doğru olmadığını da kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, "Ödülü kazanan büyük ihtimalle Ronaldo ya da Messi olacak ama ben Alman futbolcuların hak ettiğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştılar. Üstelik Almanya liginin seviyesi de diğer liglerden daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.



FIFA Altın Top Ödülü'nün 23 kişilik aday listesinde, Thomas Müller, Manuel Neuer, Toni Kroos, Mario Götze, Philipp Lahm ve Bastian Schweinsteiger olmak üzere toplam 6 Alman futbolcu bulunuyor. Aday listesinde son 3'e kalanlar, 1 Aralık'ta duyurulacak. Ödüllerin sahipleri ise 12 Ocak 2015'te, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek etkinlikte açıklanacak.



Ödülün favorileri arasında gösterilen Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, Altın Top'u 2009 ile 2012 yılları arasında üst üste 4 kez, Real Madridli Cristiano Ronaldo ise 2008 ve 2013 yılında kazanmayı başarmıştı.