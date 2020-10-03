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03.10.2020 - 23:13 | | AA

Altınordu 4'te 3 yaptı!

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. Altınordu 4. haftada 3. kez kazandı!

Altınordu 4'te 3 yaptı!
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 

Hakemler: Alper Çetin, Furkan Ürün, Ogün Kamacı 

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Ahmet Dereli), Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener 

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Emre Can Atila (Dk. 46 Mete Çelik), Mahmut Akan (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Halil İbrahim Esen (Dk. 64 Muzaffer Doğan), Doğukan Efe, Beykan Şimşek (Dk. 82 Umar), Barış Zeren (Dk. 71 Mehmet Tuğrul Başkan), Erdem Çetinkaya 

Goller: Dk. 61 Metehan Mimaroğlu, Dk. 78 Ahmet İlhan Özek (Altınordu) 

Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alper Tursun, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir, Dk. 80 Burak İnce (Altınordu), Dk. 45 2 Mahmut Akan, Dk. 79 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Altınordu 4te 3 yaptı

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