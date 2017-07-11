Altınordu-Atiker Konyaspor: 2-0

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.



Karşılaşmanın 35. dakikasında Alican Özfesli'nin golüyle 1-0 öne geçen Altınordu, 55. dakikada Seydi Kayasoy attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.