Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Altınordu-Atiker Konyaspor: 2-0
11.07.2017 - 21:28 | | AA

Altınordu-Atiker Konyaspor: 2-0

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Altınordu-Atiker Konyaspor: 2-0
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Alican Özfesli'nin golüyle 1-0 öne geçen Altınordu, 55. dakikada Seydi Kayasoy attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber