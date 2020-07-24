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24.07.2020 - 13:39 | |           İZMİR (AA) -

Altınordu genç kalecilerini kampa aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, futbol akademisindeki 9 genç kaleciyi bir haftalık özel kampa aldı.

Altınordu genç kalecilerini kampa aldı
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleci başantrenörü Atila Küçüktaka yönetiminde Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki kampa Emirhan Emir, Atahan Arslan, Efe Kaan Yıldız, Serhat Öztaşdelen, Umut Kesici, Furkan Bayram, Arif Şimşir, Onuralp Çevikkan ve Mirza Yalçın'ın katıldığı belirtildi.

A takım kalecileri Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı'nın da gençlerle bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atila Küçüktaka, daha önceki kalecileri Erce Kardeşler, Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Muhammet Taha Tepe'nin Süper Lig'e transfer olduğunu hatırlattı.

Altınordu'nun bir "altın madeni" olduğunu aktaran Küçüktaka, şunları kaydetti:

"Önce Altınordu'ya, sonrasında Avrupa'nın önemli liglerine gidecek gençlerimizin eğitimleri devam ediyor. Pandemi nedeniyle 4 aydan fazla bir süredir ayrı kaldığımız çocuklarımızla yeniden bir aradayız ve kriz dönemi sonrası hazırlığımız başladı. Erhan Erentürk, Erce Kardeşler'den devraldığı formayı çok iyi bir şekilde taşırken, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki gençlere de gerçekten örnek oldu. Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı da her zaman hazır olduklarını gösterdi. Üç kalecimizin kampa gelmeleri, gençlerimiz açısından çok anlamlı oldu. Önümüzdeki sezonlarda çok sayıda yetenekli ismi yetiştirmeye devam edeceğiz."

 

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