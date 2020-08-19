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Haberler1.Lig Haberleri AltÄ±nordu, KÄ±zÄ±lcabölükspor'u satÄ±n almak için görüÅŸüyor!
19.08.2020 - 23:36 | | AA

AltÄ±nordu, KÄ±zÄ±lcabölükspor'u satÄ±n almak için görüÅŸüyor!

AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼, TFF 3. Lig ekiplerinden KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'un hazÄ±rlayÄ±cÄ± takÄ±mlarÄ± olmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini duyurdu.Â

AltÄ±nordu, KÄ±zÄ±lcabölükspor'u satÄ±n almak için görüÅŸüyor!
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AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼, TFF 3. Lig ekiplerinden KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'un hazÄ±rlayÄ±cÄ± takÄ±mlarÄ± olmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini duyurdu.Â 

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor yÃ¶netimi ile 2 hafta Ã¶nce Ä°zmir'de geniÅŸ Ã§aplÄ± bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu toplantÄ±da satÄ±n alma ÅŸartlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

Kesin bir anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Prensipte bir anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±na raÄŸmen, maddi konular henÃ¼z kesinlik kazanmadÄ±. Buradan hareketle, medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. AnlaÅŸmanÄ±n kesinleÅŸmesi durumunda resmi sitemizden detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

AltÄ±nordu, KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼ksporu satÄ±n almak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ahmet Ä°lhan Ã–zek, AltÄ±nordu'da

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