AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼, TFF 3. Lig ekiplerinden KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'un hazÄ±rlayÄ±cÄ± takÄ±mlarÄ± olmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini duyurdu.Â

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor yÃ¶netimi ile 2 hafta Ã¶nce Ä°zmir'de geniÅŸ Ã§aplÄ± bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu toplantÄ±da satÄ±n alma ÅŸartlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Kesin bir anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Prensipte bir anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±na raÄŸmen, maddi konular henÃ¼z kesinlik kazanmadÄ±. Buradan hareketle, medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. AnlaÅŸmanÄ±n kesinleÅŸmesi durumunda resmi sitemizden detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Ä°lhan Ã–zek, AltÄ±nordu'da