Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi
03.01.2021 - 13:11 | | AA

Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi
ABONE OL

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.

- Toplam 32 futbolcu forma giydi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 32 farklı isme şans verdiği Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu tüm maçlarda forma giydi.

İzmir temsilcisinde en golcü isimler 5 gole imza atan Ahmet İlhan Özek ile 4 gol kaydeden Metehan Mimaroğlu oldu.

Toplam 33 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Kahraman Demirtaş ve Sami Satılmış takımlarını eksik bıraktı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş transferde ilk bombayı patlatıyor! Bonservisiyle...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakasetas ve Salih Uçan bombası! Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi...

Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

İnanılmaz görüntü! Memphis Depay ve zürafa...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ilk 11'ler ve hakemi kim?
    Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ilk 11'ler ve hakemi kim?
  2. Altınordu lider bitiremedi
    Altınordu lider bitiremedi
  3. Rodallega geçen sezonu geride bıraktı
    Rodallega geçen sezonu geride bıraktı
  4. Alberto Cerri yarışı!
    Alberto Cerri yarışı!
  5. Sancho yerine Haaland'ı istiyor
    Sancho yerine Haaland'ı istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu

Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu

Crystal Palace, Ozan Kabak'a talip oldu!

Crystal Palace, Ozan Kabak'a talip oldu!

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (CANLI)

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (CANLI)

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet