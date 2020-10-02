Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Özgür Deryol'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2015'ten bu yana Altınordu altyapısında bulunan Özgür Deryol, 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takımları'nda 5 kez forma giydi.

Altınordu bu sezon daha önce Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran ve Berke Kılıç'ı profesyonel yapmıştı.