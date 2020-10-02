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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
02.10.2020 - 10:37 | | İZMİR (AA)

Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 17 yaşındaki Özgür Deryol'u profesyonel yaptı.

Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Özgür Deryol'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2015'ten bu yana Altınordu altyapısında bulunan Özgür Deryol, 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takımları'nda 5 kez forma giydi.

Altınordu bu sezon daha önce Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran ve Berke Kılıç'ı profesyonel yapmıştı.

Altınordu, Özgür Deryolla profesyonel sözleşme imzaladı

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