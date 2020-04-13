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13.04.2020 - 12:36 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu sonradan açÄ±lÄ±yor

Ä°zmir ekibi oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ikinci yarÄ±larda etkili bir oyun sergileyerek skor Ã¼retti.

AltÄ±nordu sonradan açÄ±lÄ±yor

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TFF 1. Lig'de sezona Play-Off hedefiyle baÅŸlayan ancak alt sÄ±ralardan kurtulma veren AltÄ±nordu, oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ikinci yarÄ±larda etkili bir oyun sergileyerek skor Ã¼retti. Ligde 28 haftada Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda ilk yarÄ±larda tutuk bir oyun sergileyen Ä°zmir temsilcisi attÄ±ÄŸÄ± toplam 32 golÃ¼n 24'Ã¼nÃ¼ ikinci devrelerde buldu. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertliler, toplam 13 golÃ¼nÃ¼ ise son 15 dakikaya sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±.

AltÄ±nordu'nun en skorer oyuncusu 7 golle gurbetÃ§i santrfor Kemal olurken, bu futbolcuyu 5 golle Okan takip etti. HÃ¼seyin Atakan, Metehan ve Muhammed 3'er kez rakip fileleri sarsarken, Burak 2, HÃ¼samettin, Ravil, Sinan ve Yasin'in 1'er gol kaydetti. Ara transfer dÃ¶neminde takÄ±mdan ayrÄ±larak KasÄ±mpaÅŸa'ya transfer olan AnÄ±l ise 5 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

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