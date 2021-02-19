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19.02.2021 - 11:10 | | AA

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan açıklamalar

TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan açıklamalar
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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Üç haftalık galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Adanaspor maçı öncesi iyi bir hafta geçirdiklerini ve tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu aktararak, "Üç haftalık galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Her maçın final olduğunu düşünürsek, Adanaspor maçı da bizim için final. Kazanıp yukarıya biraz daha yaklaşmak, biraz daha tutunmak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Futbolcular arasında rekabetin artmasından memnuniyet duyduğunu ve herkesin oynamaya hazır olduğunu dile getiren Eroğlu, genç oyuncuların performansına dikkati çekerek, "Onların forma şansı bulması bizim için sürpriz değil. İlk yarıda adaptasyon süreçleri oldu. İkinci yarıda daha iyi olacaklarını söylemiştim. Lige ısınmaya başladılar. Öz güvenleri artmaya başladı. Antrenmanda yaptıklarını maçlarda yapmaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Metehan Mimaroğlu da 3 haftalık galibiyet serisini Adanaspor karşısında sürdürmek istediklerini aktardı. İkinci yarıda 2 hafta forma giyemediğini kaydeden Metehan Mimaroğlu, "Geçtiğimiz 2 haftada ise elimden gelen özveriyi sahaya yansıttığımı düşünüyorum. Üzerine katarak devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlundan açıklamalar

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