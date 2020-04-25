Altınordu'da Atakan'ın hedefi Avrupa

U21 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan, A Milli Takım'a da göz kırpmaya başlayan genç oyuncu, "Altınordu, sistemli ve planlı bir organizasyon. Her oyuncunun kariyer planı özel olarak yapılıyor ve daha iyiye ulaşmak için ortam yaratılıyor. Son dönemde Altınordu'ya gelen oyuncuların önceki ve sonraki performanslarına bakarsanız aradaki farkı net olarak gözlemleyebilirsiniz. Buradaki her futbolcu önce armaya borcunu ödeyip sonra da kendisi için en iyi takımı hedefler" yorumu yaptı. Atakan, Altınordu'ya geçen sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer olmuştu.

Altınordu'dan online eğitim modeli