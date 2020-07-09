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09.07.2020 - 12:53 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Eroğlu'ndan yeni sezon yorumu

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 2020-21 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını açıklamasının ardından kulüplerin önünde çok kısa bir süre kalacağını dile getirdi.

Altınordu'da Eroğlu'ndan yeni sezon yorumu
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1. Lig'de sezonun 19 Temmuz'da biteceğini, Play-Off'a kalacak takımların 10 günlük bir maç sürecinden daha geçeceğini hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Daha sonra araya Kurban Bayramı girecek. Bu takvime göre bizim yeni sezon hazırlıklarına ağustos ayı başında başlamamız gerekiyor" dedi.
"Böyle bir süreçten çıkıldıktan sonra yeni sezon 1-2 hafta ötelense daha doğru olacak diye düşünüyorum" ifadelerine yer veren Eroğlu, şöyle devam etti:
"Yine de en doğru kararı yetkililerin vereceğini düşünüyorum. Biz yine açıklanan bu zamana göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kolay değil. Çünkü lig bitecek, kadro yapılanması, transferler, kadrona katacağın oyuncu, takımdan ayrılacak oyuncu bunların hepsi bir bütün. Baktığınızda süre çok kısa. Futbolcuların da en azından dinlenmeleriyle ilgili biraz daha süreye ihtiyacı var."

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