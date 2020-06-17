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17.06.2020 - 11:46 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altınordu'da hedef 3 galibiyet

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kalan 6 haftada 3 galibiyet alarak kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Altınordu'da hedef 3 galibiyet
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Sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında konuşan Başkan Özkan, Boluspor'la pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Boluspor'un 6 puan önündeyiz. Boluspor yenerse aramızda 3 puan kalıyor. Boluspor için çok önemli bir maç. Biz yenersek rahatlıyoruz. Ligin bitmesine 6 maç kaldı, ortada 18 puan var. Bütün maçlar çok önemli ve üç ihtimalli. Son 6 karşılaşmada 3 galibiyet alarak rahatlamayı düşünüyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 ay sonra başlayacak ligde futbolcuların zorlanacağını dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Futbolcuların aynı kondisyonda olmalarını kimse beklemesin. Gerçekten zor. Süper Lig maçlarını izlediğimizde görüyoruz. Kimse bıraktığı yerden başlamadı. Ligde kim hak ediyorsa, kim iyi oynuyorsa inşallah o kazansın. Bütün takımlara, futbolun tüm bileşenlerine kazasız belasız sorunsuz maçlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Özkan, bu sezon A takımda birçok genç oyuncuya şans verdiklerini ve tecrübesizlik nedeniyle ligde puan kayıpları yaşadıklarını ifade etti.

Altınorduda hedef 3 galibiyet

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