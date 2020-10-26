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26.10.2020 - 12:35 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â  Â

AltÄ±nordu'da hedef ilk 6

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ãœmraniyespor'la 1-1 berabere kalan AltÄ±nordu, zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli 2 puan kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor.

AltÄ±nordu'da hedef ilk 6
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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ãœmraniyespor'la 1-1 berabere kalan AltÄ±nordu, zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli 2 puan kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor.

OynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puan toplayan kÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertliler, lider Tuzlasporla arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 2ye dÃ¼ÅŸÃ¼rme fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin EroÄŸlu, hedeflerinin ilk 6 iÃ§erisinde yer almak olduÄŸunu dile getirdi.

Ligde cumartesi gÃ¼nÃ¼ evinde Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak AltÄ±nordu'da sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± OÄŸulcan forma giyemeyecek. Teknik patron HÃ¼seyin EroÄŸlu, orta sahada OÄŸulcanÄ±n yokluÄŸunda Muzaffere forma vermeye hazÄ±rlanÄ±yor. Son 2 haftada oynanan Altay ve Ãœmraniyespor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda yedek soyunan genÃ§ futbolcunun bu kez ilk 11de yer almasÄ± bekleniyor.

AltÄ±norduda hedef ilk 6

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