AltÄ±norduâ€™da koronavirÃ¼s tedirginliÄŸi

GeÃ§en hafta iÃ§inde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Altayâ€™da maÃ§ Ã¶ncesi 8 olan koronavirÃ¼slÃ¼ futbolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n derbiden sonra 24â€™e Ã§Ä±kmasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli takÄ±mdaki futbolcularÄ± tedirgin etti. AltÄ±norduâ€™da geÃ§en hafta sonu deplasmanda oynanan Ãœmraneyispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi yapÄ±lan testlerin sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±karken, kuluÃ§ka sÃ¼resini hesaba katan AltÄ±nordulu futbolcular virÃ¼sÃ¼n kendilerine de bulaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸinden korkuyor.

MaÃ§ iÃ§inde yaÅŸanan ikili mÃ¼cadelelerin yanÄ± sÄ±ra AltÄ±nordulu bazÄ± futbolcularÄ±n AltaylÄ± bazÄ± oyuncularla maÃ§tan Ã¶nce sohbet edip yakÄ±n temas kurduÄŸu bildirildi. AltÄ±norduâ€™nun BandÄ±rmaspor mÃ¼sabakasÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n takÄ±m halinde test olacaÄŸÄ± kaydedildi. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli ekipte endiÅŸe duyan Ahmet Ä°lhan Ã–zekâ€™in takÄ±mdan Ã¶nce bireysel olarak test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve test sonucunun negatif Ã§Ä±kmasÄ±yla rahatladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°zmir ekibinde hiÃ§bir futbolcunun semptom gÃ¶stermediÄŸi ancak kesin sonuÃ§lar Ã¶ncesi takÄ±mÄ±n testleri merakla beklediÄŸi kaydedildi.

EROÄžLUâ€™NA BAÅžKANDAN Ã–VGÃœ

AltÄ±norduâ€™nun baÅŸÄ±nda bu hafta 300â€™Ã¼ncÃ¼ resmi maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin EroÄŸluâ€™na BaÅŸkan Seyit Mehmet Ã–zkanâ€™dan Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler geldi. TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 9â€™uncu sezonunu geÃ§iren, 2â€™nci Lig ve 3â€™Ã¼ncÃ¼ Ligâ€™de iki ÅŸampiyonluk yaÅŸayan HÃ¼seyin EroÄŸluâ€™nun Ã¶nemli bir iÅŸe imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸkan Ã–zkan, "Sadece bu bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir baÅŸarÄ± hikayesi. Allah, HÃ¼seyin hocamÄ±zÄ±n yolunu aÃ§Ä±k etsin. Allah; iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nen, iyi Ã§alÄ±ÅŸan, iyi insan olan, iyilik yapan, adaletli, paylaÅŸÄ±mcÄ±, eÅŸitlikÃ§i olan herkesin yolunu aÃ§Ä±k etsin"Â diye konuÅŸtu.