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06.02.2020 - 12:57 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Sinan içeri, Yusuf dışarı

Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu'da takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ilk 11'e dönecek.

Altınordu'da Sinan içeri, Yusuf dışarı

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu'da takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, ilk 11'e dönecek. Sarı kart cezası nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyen tecrübeli stoperin yeniden formasına kavuşacağı, genç savunmacı Yusuf'in ise kızağa çekileceği belirtildi. Kırmızı-lacivertli ekibin en istikrarlı isimlerinden biri olan Sinan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sakatlıktan çıkan sağ bek Kerim'i riske etmeyi düşünmeyen Hüseyin Eroğlu, yine Onur'u sahaya sürmeyi planlıyor. Sol bekte ise geçen hafta iki asist yapan Ali'nin oynaması, cezası biten Ufuk'un yedek soyunması bekleniyor. Cezası biten ancak gribal enfeksiyon geçiren ön libero Oğulcan'ın durumu ise belirsiz. İzmir ekibinde adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Muhammed'in 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı.

 

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