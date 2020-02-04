Altınordu'da yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı - lacivertliler, sadece 1 kez kazanabilmişti. Felsefesiyle ve sistemiyle ön plana çıkan Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine sonradan yükselişe geçti. İzmir ekibi, son 11 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken yalnızca 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Altınordu ayrıca, 8 Aralık 2019 tarihinden beri oynadığı 7 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Adanaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Altınordu, iç sahada Bursaspor’la 0-0, deplasmanda ise Giresunspor’la 1-1 berabere kaldı. Ardından İzmir derbisinden Menemenspor karşısında 1-0’lık skorla kazanan İzmir ekibi, iç sahada Hatayspor’la 2-2, deplasmanda Karagümrük ile 3-3’lük skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı - lacivertliler, son haftada ise Akhisarspor’u etkili oyunuyla 2-0 mağlup etti.



“Ligin ikinci yarısından en çok puan toplayan takımlardan biri olacağız”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son yıllarda hep sonradan yükselişe geçtiklerini söyleyerek, “Ligin ikinci yarısından en çok puan toplayan takımlardan biri olacağız. Son 11 haftada sadece 1 mağlubiyet aldık. Günü kurtarmaya değil geleceği yapılandırmaya çalışıyoruz. Belki kaybettiğimiz maçlar oldu ama oyun sistemimizden taviz vermemeye çalışıyoruz. Bu sistem başarıyı getirecektir, yıllarca böyle oldu yine böyle olacaktır” dedi.