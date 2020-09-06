Altınordu'dan Konyaspor'a ret! Oğulcan ve Kerim Alıcı...

TFF 1. Lig'de Denizlispor'dan 2 yıl önce alıp yıldızını parlattığı 21 yaşındaki Hüseyin Atakan Üner'i Süper Lig devi Beşiktaş'a, pilot takımı Niğde Anadolu'da oynattığı kaleci Muhammet Taha Tepe'yi Trabzonspor'a satan Altınordu, transferin gözde isimleri Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı'yı Konyaspor'a vermedi. Süper Lig ekibi yeşil-beyazlılarla kıran kırana pazarlığa giren Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iki oyuncu için toplam 700 bin Euro bonservis teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Altınordu'nun Oğulcan ve Kerim için 1 milyon Euro ve sonraki satışından pay istediği bildirildi. Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki Oğulcan ve sağ bekte forma giyen 23 yaşındaki Kerim'i Konyaspor'un yanı sıra Süper Lig'den birçok takımın istediği vurgulandı. İkiz kardeşi sağ kanat Barış Alıcı, 2 yıl önce kaleci Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerim'in adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı.

Ahmet İlhan, Altınordu'da