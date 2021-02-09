Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa
09.02.2021 - 13:09 | | İZMİR, (DHA) -

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan, katıldığı bir radyo programında hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Son iki haftada Bursaspor ve Beypiliç Boluspor filelerini sarsarak kazanılan 6 puanda pay sahibi olan ve ligde toplamda 4 gole ulaşan Enis, İzmir ekibinden Avrupa'ya giden ilk santfor olmak istediğini söyledi.

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa
ABONE OL

Kırmızı-laciverti kulübün santrfor dışında her mevkiden futbolcuyu Süper Lig'e ve Avrupa'ya gönderdiğini belirten 18 yaşındaki golcü, "Benim hedefim Altınordu'dan Avrupa'ya giden ilk forvet olmak, kulübümüzü orada temsil etmek. İnşallah hedefimi başaracağım. Bayern Münih'te oynamak istiyorum. Forvet olarak Lewandowski'yi örnek alıyorum" diye konuştu.

ÜÇ GENÇ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA
Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası kampı aday kadrosuna Altınordu'dan sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan da davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat'ta toplanacak. 2023 yılında Gürcistan'ın ev sahipliği yapacağı turnuvada elemelerde I Grubu'nda yer alan millilerimiz Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadele edecek.
Altınordu'da sağ üst arka adalesinde ödem tespit edilen Yusuf Can'ın da tedavisine başlandı.

Altınordulu Enis Destanın hedefi Avrupa

Aksal Yavuz'dan flaş yorum! Kaos ortamından zirve yarışına...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyonluk oranları güncellendi
    Şampiyonluk oranları güncellendi
  2. Fatih Mert: Hikmet Karaman ile anlaştık
    Fatih Mert: Hikmet Karaman ile anlaştık
  3. Rodallega: Bu ligin en iyi oyuncusu...
    Rodallega: Bu ligin en iyi oyuncusu...
  4. Denizlispor'da işler yine karıştı
    Denizlispor'da işler yine karıştı
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Son dakika haberleri - Manchester City, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

Son dakika haberleri - Manchester City, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet