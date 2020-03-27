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Haberler1.Lig Haberleri Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor
27.03.2020 - 20:00 | | AA

Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

Altınordu'da futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor.

Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor.

 Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, lige ara verilmesine rağmen futbolcuların antrenmanlarına evde devam ettiği belirtildi. Teknik ekibin tüm çalışmaları görüntülü takip edip, kayıt altına aldığı bildirildi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, herkesin bu süreçte evde kalması gerektiğini belirterek, "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesini istiyorsak alacağımız en iyi önlem evde kal çağrısına uymak." ifadelerini kullandı.

Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

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