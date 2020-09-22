AltÄ±nordulu Kerim'in talihsizliÄŸi

TFF 1'inci Lig kulÃ¼plerinden AltÄ±nordu'da forma giyen transferin gÃ¶zde isimlerinden Kerim AlÄ±cÄ±'nÄ±n yakasÄ±nÄ± ÅŸanssÄ±zlÄ±klar bÄ±rakmÄ±yor.

Yeni sezon Ã¶ncesi fitness salonunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken saÄŸ el iÅŸaret parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan ve ameliyat olan 23 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bekin ÅŸimdi de saÄŸ omzu Ã§Ä±ktÄ±. Antrenmanda girdiÄŸi ikili mÃ¼cadelede omzunun Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen Kerim, acÄ±lar iÃ§inde yerde kaldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan yapÄ±lan mÃ¼dahaleyle omzu yerine oturtulan savunma oyuncunun tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n giderek azaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sezonun ilk haftasÄ±ndaki Menemenspor maÃ§Ä±nda forma giyemeyen Kerim, iÃ§ sahada oynanan Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 63'Ã¼ncÃ¼ dakikada oyuna dahil olmuÅŸtu. SaÄŸ kanatta hÃ¼cuma hareketlilik getiren Kerim'in bu hafta ilk 11'de oynamasÄ± bekleniyordu. Ancak futbolcunun omzundan sakatlanmasÄ± teknik heyetin planlarÄ±nÄ± bozdu. Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼z koÅŸulara baÅŸlamasÄ± beklenen Kerim'in Boluspor deplasmanÄ±nda forma giymesinin zor olduÄŸu ifade edildi. Kerim, Ã¶nceki sezonlarda da yan baÄŸlarÄ±ndan sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ±nordu'da tedavileri sÃ¼ren Onur ve Muhammed de gÃ¶rev alamayacak.

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