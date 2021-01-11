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11.01.2021 - 12:07 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordulu Muhammed Hatay yolcusu

TFF 1'inci Lig kulÃ¼plerinden AltÄ±nordu'da kendisine kulÃ¼p bulmasÄ± iÃ§in izin verilen Muhammed Mert'in SÃ¼per Lig ekiplerinden AtakaÅŸ Hatayspor'la flÃ¶rtte olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

AltÄ±nordulu Muhammed Hatay yolcusu
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GurbetÃ§i orta saha oyuncusuna sezon baÅŸÄ±nda da talip olan Hatayspor'un bu kez transferi bitirmeye yakÄ±n olduÄŸu belirtildi. SÃ¶zleÅŸmesinde, "1.5 milyon TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest kalÄ±r" maddesi olan ve SÃ¼per Lig'de kendisini gÃ¶stermek isteyen Muhammed'in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Hatay'a gidip kontrat imzalamasÄ± bekleniyor.

Ã–te yandan yÃ¶netim, saÄŸ bek Alper Tursun'un ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'tan kiralanan sol kanat OÄŸuzhan AkgÃ¼n'le de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ä°zmir ekibinde FenerbahÃ§e'den kiralanan kaleci ErtuÄŸrul da kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AltÄ±nordulu Muhammed Hatay yolcusu

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