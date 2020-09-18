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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu'nun konuğu Bursaspor
18.09.2020 - 12:06 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu'nun konuğu Bursaspor

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Menemenspor'u Burak İnce ve Metehan'ın golleriyle 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Altınordu yarın 2'nci hafta mücadelesinde Bursaspor'u konuk edecek.

Altınordu'nun konuğu Bursaspor
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren sağ bek Onur forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Kerim'in durumu maç saatinde netleşecek.

Altınordu'da geçen hafta kadroya alınmayan yeni transferlerden forvet Ahmet Dereli'nin bu kez 18'de yer bulması bekleniyor. Hafta içinde sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş ve santrfor Oğuzhan Akgün konusunda son kararı Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu verecek. Takımının moralinin çok iyi olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor galibiyetiyle lige başlamak güzeldi. Şimdi bunun devamını getirmek istiyor. Hafta içinde çok iyi çalıştık. İlk haftayı puansız kapatan Bursaspor'u mağlup etmeyi hedefliyoruz" dedi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan - Yusuf, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Muzaffer, Ahmet İlhan, Metehan, Hüsamettin

Altınordunun konuğu Bursaspor

 

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