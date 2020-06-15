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15.06.2020 - 12:17 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altınordu'nun kritik sınavı

TFF 1'inci Lig'de son 6 haftaya düşme hattının 7 puan üzerinde 14'üncü sırada giren Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı kümede kalma mücadelesi veren 1 basamak ve 6 puan altındaki Boluspor'u yenerek iyice rahatlamak istiyor.

Altınordu'nun kritik sınavı
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Rakibini yenerek tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını açmayı planlayan İzmir temsilcisi, korkulu rüya görmemek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Lige koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce son 3 maçından 7 puan çıkaran Boluspor'un çıkışa geçtiğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim için olduğu kadar onlar için de kritik bir müsabakaya çıkacağız. Lige hazırız. Kazanamasak bile kaybetmemek de önemli. Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

Altınordunun kritik sınavı

Altınordu'dan duygusal paylaşım!
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