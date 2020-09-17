Altyapı tamam ödenek eksik

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kıta çapında kulüplerin tesisleşme ve altyapılara yaptıkları yatırımı inceleyen bir araştırmaya imza attı.

“Antrenman tesisleri ve gençlik yatırımı” başlığını taşıyan 151 sayfalık raporda toplam 673 kulüp tarafından kullanılan 950 antrenman sahasının detaylı analizi yapıldı. Kısmen UEFA’nın ödediği kulüp dayanışma bedelleriyle finanse edilen genç oyuncuların gelişimine dair ayrıntılara da yer verildi.

UEFA tarafından ilki hazırlanan ve ilerleyen yıllarda düzenli şekilde yayınlanacak olan raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma yönelik şu detaylara yer verdi:

Türkiye’deki 18 kulüpten alınan veriler raporda kullanıldı. Analiz edilen 31 antrenman tesisi ortalama 14 yıllık ve ortalama 4.3 futbol sahasına sahip. (2.6 doğal, 1.7 yapay çim.)

Avrupa’daki başka üst düzey futbol ülkelerine göre tesislerde belediye ve devlet sahipliği yüksek (%74), fitness merkezlerinde ekipman kullanımı %100 olarak belirlenirken, teknik takip %83 olarak tespit edildi.

Altyapı geliştirme personeli ortalama sayısı yüksek. Konaklamalı altyapı-gençlik tesisleri %89 ile Avrupa’daki en yüksek orana sahip. Buna karşın kapalı antrenman tesislerinden yararlanılmadığı vurgulandı. Tesislerden kadın takımlarının kullanımı ise tespit edilemedi.

UEFA’ya üye ülkeler arasında stadyum inşaatı konusunda yüksek bir orana sahip olan Türkiye, buna karşın yeni antrenman tesislerinin inşasında görece düşük bir seviyede kalırken, Avrupa’da ilk 10’a giremedi.

En çok 3 milyon euro

Kulüplerin yüzde 72’sinin, tesislerini yenilediği, bir yatırım olarak görülen bu yenileme çalışmaları için ortalama harcamanın 800 bin euro olduğu rapora girdi.

Türk kulüplerinin yıllık gençlik geliştirme bütçesi ortalaması 1 milyon euronun biraz altında ve 500 bin euro ile 1 milyon arası olarak belirlendi. Türkiye bu alanda Avrupa’da 15. sırada gösterildi. Bu miktarın kulüpten kulübe 200 bin eurodan 3 milyon euronun üzerine çeşitlilik gösterdiği belirtildi.

UEFA’nın son 10 yılda, Türk kulüplerine 28 milyon euro dayanışma ödemesi yaptığı ve bu kaynağın aslen kulüplerin gençlik geliştirmelerini fonlamayı hedeflediğinin de altı çizildi.

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