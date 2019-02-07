Aman nazar değmesin!

ONUR DİNÇER

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, Rus basınına özel bir röportaj verdi. Moldovalı futbolcu, şampiyonluğa yakın olduklarını belirtirken, iddialı ifadeler kullandı. Başarılı oyuncu, “Başakşehir yeni bir kulüp. 2014’ten bu yana şampiyon olma hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Öncelikle ilk dört takım arasında kendimize bir yer edindik. Sonra sezonu ikinci bitirmeye başladık. Şimdiyse belirleyici adımı atmaya hazırız. Takıma nazar değdirmek istemem ama epey şampiyonluk şansımız bir hayli yüksek” diye konuştu.

Transferin son günü kadroya dahil edilen Rus oyuncu Kurdyashov ile ilgili görüşlerini de açıklayan Epureanu, “Teknik direktörümüz Abdullah Avcı böyle bir transferin olacağına dair önceden beni bilgilendirmemişti. Savunmanın birçok farklı bölgesinde görev alabilen bir isim. Şurası kesin ki transfer edildiyse takımda hesaba katılıyor. Rusça bilen biri olarak ben de kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten takımda sıcak bir ortam var. Kısa süre içinde adapte olacaktır” dedi.

Başakşehir’in tribün desteğinin, İstanbul’un üç büyükleriyle kıyaslanamayacağına da vurgu yapan Epureanu, “Çok taraftarımız yok. İstanbul’da desteklenen takımlar genellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe... Kurdyashov bu üç kulüpten birine gitseydi basının ilgisi büyük olurdu. Başakşehir daha mutevazı bir kulüp” ifadelerini kullandı.

Moldovalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe-Zenit eşleşmesi için ise “Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinden sonra özgüven kazandı, daha iyi futbol oynamaya başladı. Tur için kimin favori olduğunu söylemek zor” yorumunu yaptı.