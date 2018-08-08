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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Aminu Umar: 'Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca'
08.08.2018 - 11:45 | | İHA

Aminu Umar: 'Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca'

Çaykur Rizesporlu oyuncu Aminu Umar, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, Rizesporlu taraftarlara da destek çağrısında bulundu.

Aminu Umar: 'Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca'
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi, Çaykur Rizespor’un bu sezon Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı Umar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen sezon Osmanlıspor’da kötü bir sezon geçirdiklerini ve ardından küme düştüklerini ifade eden Umar, şu anda Çaykur Rizespor’da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin altını çizen Umar, "Ligin başlamasına günler kaldı. Hem ben hem de diğer arkadaşlarım bu konuyla alakalı heyecanlıyız. Bir an evvel ligin başlaması için sabırsızlanıyoruz. Geçen yıl Osmanlıspor’da çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon Rizespor’dan teklif gelince buraya gelmeye karar verdim. Rizespor’da olmaktan çok mutluyum. Geçen yıla nazaran çok fazla bir karşılaştırma yapmak istemiyorum. Burada yeni bir ortam var yeni bir oluşum var. Burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu, Rizesporlu taraftarlara da Türkçe olarak destek çağrısı yaparken, Karadeniz şivesiyle "Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca" ifadelerini kullandı.

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