Aminu Umar: "Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz"

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını süren Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Aminu Umar basın mensuplarını sorunlarını yanıtladı. 'Sezon başından beri elimizden geleni yapıyoruz' diyen Umar, "İşler çok iyi gitmedi. Sezon başında bazı şanssız maçlar çıkardık. Gerek ben gerekse takım arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edersek gelecek maçlarda şansızlığı kırıp fark yaratacağımızı düşünüyorum. Bireysel anlamda konuşmak gerekirse ben Çaykur Rizespor için takım için buradayım, o yüzdende elimden geleni yapıyorum. İstediğimiz yerde değiliz ama bu şekilde çalışmaya devam edersek daha ilerlere geleceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİZ"

Çok iyi bir takım uyumu sağlayarak Fenerbahçe maçında kazandıklarını hatırlatan Aminu Umar, "Fenerbahçe maçında çok iyi bir takım koordinasyonu elde etmiştik, her şeyi çok doğru yapmıştık. Takım olarak da herkes üstüne düşen görevi çok iyi yapmıştı. Daha sonraki maçlarda her şey istediğimiz gibi olmadı, bazı şansızlıklar, aksaklıklar oldu. Yine elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kalan maçlarda maksimum derecede iyi oynayıp Fenerbahçe maçında yakaladığımız takım kimyasını elde etmeye çalışacağız. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan milli maçlar arasını U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla değerlendiren Çaykur Rizespor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda denge çalışmasının ardından beşe-iki ve üç grup halinde dar alanda çift kale maç oynandı. Milli takım kamplarında bulunan Ujkani, Vedat Muriç, Talbi ve Brabec'in yer almadığı antrenmanda hafif sakatlığı bulunan kaleci Gökhan kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Tedavileri devam eden Musa Çağıran ve Armand Traore'nin ise bir süre daha takımla antrenmanlara çıkamayacağı kaydedildi. Başakşehir maçında sakatlanan Koray ise takımla beraber çalışmalara başladı.