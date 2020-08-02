Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Ampute futbolcu Barış Telli: "Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum"
02.08.2020 - 11:36 | |   ANKARA (AA) -

Ampute futbolcu Barış Telli: "Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum"

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve yeni normalleşme döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirdi.

Ampute futbolcu Barış Telli: "Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum"
ABONE OL

AA muhabirine açıklamada bulunan Barış Telli, bu sporu çok sevdiğini ve çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Hayallerimin peşinde koşmayı, öğrencilerime örnek olmayı seviyorum. Eğer siz de bir şeyi başaracaksanız, mutlaka hayallerinizin peşinde koşmanız gerekiyor. Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de her zaman antrenmanlarını yaptığını kaydeden Barış, özel bir salonda farklı spor branşlarıyla kondisyon ve fizik çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

Barış Telli, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade ederek, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.

Yenge tatilin tadını çıkarıyor! Zeynep Sever...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mestan: Play-Off oynayan takımların tamamının çıkması adaletin gereğinden kaynaklanacaktır
    Mestan: Play-Off oynayan takımların tamamının çıkması adaletin gereğinden kaynaklanacaktır
  2. Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Celtic - Hamilton maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Celtic - Hamilton maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 19 kente portatif yüzme havuzu
    Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 19 kente portatif yüzme havuzu
  5. Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu
    Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu 



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu

Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu 

Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşinde

Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşinde

Başakşehir'de istikamet Avrupa!

Başakşehir'de istikamet Avrupa!

Fenerbahçe'de transfer için veda zamanı!

Fenerbahçe'de transfer için veda zamanı!

Sıradaki Haber