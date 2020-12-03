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03.12.2020 - 12:04 |

Ampute milli futbolcu Barış Telli: "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin"

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin." mesajını verdi.

Ampute milli futbolcu Barış Telli: "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin"
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Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği unvanlarının sahibi Ampute Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Barış Telli, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atletizm Milli Takımı'nda da yer alan ve yüksek atlama branşında Avrupa ikinciliği elde eden Barış Telli, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılarına dikkati çekti.

Zor süreçler yaşasa da hiçbir zaman hayalleri ve hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan Barış, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sizler de hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin." mesajını verdi.

"Hayatımı spor yaparak kazandım"

Engelli bireylerin eve kapanmamasını isteyen Barış, "Ben hayatımı spor yaparak kazandım. Hayata küsüp eve kapanmak yerine siz de spor dallarında hayatınıza profesyonel şekilde devam edebilirsiniz." diye konuştu.

"Başarmak için siz de çok çalışın." ifadesini kullanan Barış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Bu dünyada hayalini kurduğum her şeyi yaşadım. Son olarak Dünya Kupası kaldı. Dünya Kupası'nı da kazanacağımıza eminim. İnşallah 2022 Dünya Kupası zaferini de hep birlikte yaşarız."

Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin

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