Anadolu Efes, Almanya deplasmanında

Audi Dome'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak.

Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

- Avrupa'da 683. maç

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 682 müsabakada 385 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 434 maçın 228'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

- Ergin Ataman ve Alec Peters'ın görüşleri

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'in sahasında sert basketbol oynadığını dile getirerek, "Avrupa Ligi'nde play off'a yükselmeyi garantilemiş olsak da liderliğimizi normal sezonun sonuna taşımamız için kazanmak istediğimiz bir maç. Bu karşılaşmada sakat oyuncularımız ve milli takımda bulunan Doğuş Balbay ve Tolga Geçim'i kullanamayacak olmamız bizi alışılmışın dışında bir oyun planına itebilir. Oyun disiplinini mutlaka koruyup, savunma direncimizi yüksek tutmalıyız. Tüm eksiklerimize rağmen yine kazanmak için kadrodaki oyuncularımın üst düzeyde mücadele edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Alec Peters ise Avrupa Ligi'nde tüm maçların zor olduğunu anlatarak, "Bu maçta enerjiyle sert oynamak ve isabetli şut atmak çok önemli olacak. Basketbol için güzel bir ortam olacak. Rakibimizde tüm oyuncuların çok iyi oynadığı maçlar olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız ve güçlerinin farkında olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.