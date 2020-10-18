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18.10.2020 - 15:16 | | İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 89-66

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-66 mağlup etti.

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 89-66
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Anadolu Efes, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve özellikle boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes, pota altından etkili olmaya çalışan Bahçeşehir Koleji karşısında 7. dakikada 11 sayılık fark yakaladı: 18-7. Lacivert-beyazlı takım, 7 oyuncusunun skor yüküne katkı sağladığı ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atışlardan 3 isabet kaydeden ve boyalı alanı Moerman ile iyi kullanarak farkı açan Anadolu Efes, soyunma odasına 50-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Bahçeşehir Koleji, Hadi Özdemir ve Burak Can Yıldızlı'nın kazandırdığı sayılarla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 60-51. Anadolu Efes, final periyoduna 65-55 önde girdi.

Anadolu Efes, son periyoda iyi başladı. Lacivert-beyazlı takım, çeyreğin başında Buğrahan Tuncer ve Moerman ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle konuk takımın direncini kırdı. Kalan bölümde Beaubois, Micic ve Sertaç Şanlı ile skor üreten Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-66 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 20, Beaubois 12, Simon 5, Moerman 13, Sertaç Şanlı 10, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Micic 19, Dunston 7, Tarık Sezgün

Bahçeşehir Koleji: Perez 9, Burak Can Yıldızlı 19, İsmet Akpınar 3, Jones 9, Deniz Kılıçlı 6, Hadi Özdemir 9, Rıdvan Öncel 6, Thomas Akyazılı, Aldridge, Erkan Yılmaz 5

1. Periyot: 25-14, Devre: 50-32, 3. Periyot: 65-55

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 89-66

 

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