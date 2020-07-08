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08.07.2020 - 16:28 | | İHA

Anadolu Efes, Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcusu Chris Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı
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Anadolu Efes, iç transferlerde imzaları atmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda, Rodrigue Beaubois'in ardından Chris Singleton ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Anadolu Efes, Chris Singletonın sözleşmesini uzattı

30 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague'de bu sezon 28 maçta sürede aladı ve 7.8 say, 4.4 ribaund ve 1.0 asist ortamalarıyla mücadele etti.

Singleton, Avrupa'da Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona'da forma giyerken, Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards'ta oynadı.

Başarılı basketbolcu, 2011 yılında Washington tarafından NBA draftlarında 1. tur 18. sıradan seçilmişti.

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