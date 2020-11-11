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11.11.2020 - 13:13 | | İSTANBUL, (DHA)

Anadolu Efes Dunston'ın ismini ölümsüzleştirdi

Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu ve ikinci kaptanı Bryant Dunston'ın ismini ölümsüzleştirdi.

Anadolu Efes Dunston'ın ismini ölümsüzleştirdi
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Deplasmanda oynanan Olympiakos maçında yaptığı ilk blok ile toplamda 250 bloğa ulaşan ve Fran Vazquez'i geçerek EuroLeague'in blok kralı haline gelen Dunston'ın ismi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki iki tribün bloğuna verildi. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu son Maccabi Playtika Tel Aviv karşılaşmasından önce 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismi, "Dunston Blokları" olarak değiştirildi.  Anadolu Efes'in maç deneyimini dijital ortama taşıdığı ve basketbolseverlerin evlerine konuk olduğu Anadolu Efes Stüdyo'nun üçüncü yayınına konuk olan Bryant Dunston, yayında yapılan seromoni sırasında bu uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

ANADOLU EFES'İN EN UZUN SÜRE FORMA GİYEN İKİNCİ YABANCI OYUNCUSU
Şu an EuroLeague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olan Bryant Dunston, ikinci kaptanı olduğu Anadolu Efes'te de çok uzun süredir forma giyiyor.
2015-2016 sezonu öncesinde lacivert-beyazlılara transfer olan Dunston, kulübündeki altıncı sezonunu yaşıyor. Dunston bu istikrarıyla, Petar Naumoski ile birlikte Anadolu Efes'in formasını altı sezon giyen iki oyuncudan biri haline geldi.
Bugüne kadar Anadolu Efes formasıyla EuroLeague ikinciliği ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşayan Dunston, EuroLeague'de yaptığı 251 bloğun 181'ini ise Anadolu Efes formasıyla yaptı.
"DUNSTON BLOKLARI" UYGULAMASI, SEYİRCİLİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK
101 ve 126 numaralı tribün bloklarını "Dunston Blokları" olarak isimlendiren Anadolu Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edecek.
Bryant Dunston'ın ismi, bundan böyle Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı tüm maçlarda Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

Anadolu Efes Dunstonın ismini ölümsüzleştirdi

 

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