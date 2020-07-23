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23.07.2020 - 13:26 | | İSTANBUL (AA)

Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, Merter'deki tesislerine veda ediyor.

Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1982 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce gencin basketbol ile tanışmasını, uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Merter'deki tesislerin, Türk basketboluna değer katan antrenörler ve spor insanlarının da yetiştiği bir merkez olduğu belirtildi. 

Anadolu Efes, Merterdeki tesislerinden ayrılıyor

Türkiye'nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes'in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupaların da Merter'deki tesislerden yeni tesislere taşınacağı aktarıldı. Anadolu Efes'e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.

 

 

  

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