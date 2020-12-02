Anadolu Efes-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: 74-61

MÃ¼sabakanÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Singleton ve Anderson'un skorer oyunuyla etkili olan lacivert-beyazlÄ±lar, 5. dakikayÄ± 11-6 Ã¶nde geÃ§ti. Rakibine Kennedy, Morgan ve Henry'nin basketleriyle karÅŸÄ±lÄ±k veren konuk takÄ±m, 7. dakikada farkÄ± 1 sayÄ±ya (14-13) indirdi. Ä°lk periyotta 14 sayÄ±yla Ã§ift haneli skora ulaÅŸan Singleton'un dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸtan bulduÄŸu basketle rakibinin Ã¶ne geÃ§mesine engel olan Anadolu Efes, Ã§eyreÄŸi 21-15 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.

Ä°kinci periyotta etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikayÄ± 13 sayÄ± farkla (32-19) Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Periyodun ikinci yarÄ±sÄ±nda farkÄ± Ã§ift hanelerde tutan ev sahibi ekip, devre arasÄ±na 15 sayÄ± farkla 38-23 Ã¶nde girdi.

Ä°lk yarÄ±daki iyi oyununu ikinci devrede de sÃ¼rdÃ¼ren lacivert-beyazlÄ±lar, 24. dakikada farkÄ± 17 sayÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: 47-30. MÃ¼sabakanÄ±n 25. dakikasÄ±ndan sonra 2 dakikalÄ±k sÃ¼reÃ§te 6-0'lÄ±k seri yakalayan Ä°zmir temsilcisi, 27. dakikada farkÄ± 10 sayÄ±ya (50-40) Ã§ekti. Ancak Simon ve BuÄŸrahan'Ä±n basketleriyle farkÄ±n tek hanelere inmesini Ã¶nleyen Anadolu Efes, periyodu 58-44 Ã¼stÃ¼n bitirdi.

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle geÃ§en mÃ¼cadelenin son Ã§eyreÄŸinde Anadolu Efes farkÄ± Ã§ift hanelerde tuttu ve sahadan 74-61 galip ayrÄ±ldÄ±. Bu sonuÃ§la ligde 1 maÃ§Ä± eksik Anadolu Efes, 9'da 9 yaptÄ±. Ä°ki maÃ§ eksiÄŸi bulunan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ise 3. kez maÄŸlup oldu.

MÃ¼sabakada 19 sayÄ± kaydeden Anadolu Efesli Singleton maÃ§Ä±n en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlÄ±larda Moerman 12, 10 ribauntle "double-double" yaptÄ±. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da ise kenardan gelerek 16 sayÄ± Ã¼reten M'Baye ile 14 sayÄ± Ã¼reten Morgan, 13 sayÄ± kaydeden Taylor ve 11 sayÄ± bulan Merecan Birsen'in performansÄ± maÄŸlubiyeti Ã¶nleyemedi.

TÃ¼rk statÃ¼sÃ¼nde lisansÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Larkin sahada

Anadolu Efes'in ABD asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Shane Larkin, TÃ¼rk statÃ¼sÃ¼nde ilk kez forma giydi.

TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§mesinin ardÄ±ndan ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde TÃ¼rk statÃ¼sÃ¼nde forma giyebilmesi iÃ§in A Milli TakÄ±m'da oynama zorunluluÄŸu bulunan Larkin'in ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mda sÃ¼re almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan lig lisansÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Lavicert-beyazlÄ± formayla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele eden ancak ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde sahaya Ã§Ä±kamayan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyun kurucu, lisansÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±ndan ilk maÃ§Ä±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'ya karÅŸÄ± formasÄ±nÄ± terletti.

TecrÃ¼beli basketbolcu, mÃ¼sabakayÄ± 2 sayÄ±, 4 ribaunt, 3 asist ile tamamladÄ±.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin MoÄŸulkoÃ§, AytuÄŸ Ekti, HÃ¼seyin Ã‡elik

Anadolu Efes: Shane Larkin 2, Anderson 9, Tolga GeÃ§im, Singleton 19, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 7, DoÄŸuÅŸ Balbay 7, Moerman 12, Simon 8, Erten Gazi 5, BuÄŸrahan Tuncer 5

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Taylor 13, Henry 5, Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kennedy 2, Morgan 14, Metecan Birsen 11, M'Baye 16, Yunus Emre SonsÄ±rma, Onuralp Bitim, Mahir AÄŸva,

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-23

3. Periyot: 58-44

Ã–te yandan diÄŸer maÃ§ta ise AliaÄŸa Petkimspor evinde Empera HalÄ± Gaziantep Basketbol'u 67-66 maÄŸlup etti.

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