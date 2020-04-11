Anadolu Efes taraftarlarıyla dijitalde buluştu!

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, video konferans yöntemi ile Anadolu Efes Fan Club üyeleriyle buluştu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, kulübün partneri olan "Kahve Dünyası" ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen "Dijital Taraftar Buluşması"nda Alper Yılmaz, basketbolseverlerden gelen soruları yanıtladı.

Anadolu Efes'in anonsörü Mustafa Özben moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Alper Yılmaz, "Bu dönemde taraftarlarımızla buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kovid-19 sebebiyle vefat eden taraftarımız Seyfullah Yılmaz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara da acil şifalar diliyoruz. Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgını sonrasında da yer aldığımız tüm organizasyonlarda hem bu sezon hem de gelecek sezonlarda hedefimiz en üst seviyede yer almak olacak. Yine yüksek hedefleri olan bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech'in Önlenemez Yükselişi